الخميس.. انطلاق منافسات المسدس الهوائي في الآسياد

تنطلق مشاركة فريق السعودية للرماية في دورة الألعاب الآسيوية 2026، من خلال منافسات المسدس الهوائي 10، التي تلعب عند الـ 09:30 من صباح الخميس في ناجويا.

ويمثل فريق الرماية في تصفيات المسدس الهوائي سفر الدوسري وعطالله العنزي وفهد المطيري.

من جانبه، أنهى ثلاثي فريق السكيت، الأمير سعود بن الحسن وسعيد المطيري وفهد الحربي مشاركتهم في الدورة، بعد أن رمى المطيري 112 طبقًا، والأمير سعود 111 طبقًا، والحربي 106 أطباق، من أصل 125 طبقًا.