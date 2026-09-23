الآسياد.. العميري وعابد ينطلقان في الأبية الخميس

يفتتح خليفة العميري وحسن عابد، لاعبا فريق السعودية للمبارزة، مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها ناجويا اليابانية، بوجودهما في دور المجموعات لمنافسات سلاح الأبية للفردي، عند العاشرة من صباح الخميس.

وكان زميلهما عادل المطيري، قد خرج من دور الـ16 في منافسات السايبر، أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 9ـ15، وهو الذي تأهل لهذا الدور، بعد فوزه في دور المجموعات بمواجهتين من أصل خمسة لقاءات، وتغلبه على الفلبين 15ـ9 في دور الـ32.