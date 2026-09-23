أوباميانج يخضع إلى جراحة الركبة

يخضع الجابوني بيارإيميريك أوباميانج، لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية في ركبته اليمنى، الخميس، لعلاج آلام في الغضروف الهلالي، وفق ما أفاد، الأربعاء، ناديه ديبورتيفو لاكورونيا.

وأوضح النادي في بيان أن أوباميانج سيخضع للعملية في العاصمة مدريد بعد شعوره بألم في الغضروف الهلالي الجانبي خلال مباراة التعادل أمام ريال بيتيس 1ـ1 في الجولة السابعة، الأحد.

ولم يحدد لاكورونيا مدة غياب المهاجم البالغ 37 عامًا، والقادم إلى صفوفه الموسم الجاري من مرسيليا الفرنسي، وهو الهداف التاريخي للمنتخب الجابوني «86 مباراة، 40 هدفًا».

ويحتل لاكورونيا المركز السابع برصيد 10 نقاط من فوزين وأربعة تعادلات وهزيمة.

وفي مطلع سبتمبر، أعلن أوباميانج انسحابه من المنتخب الوطني، معربًا عن شعوره بـ«الإهانة» جراء استبعاده ثم إعادته لاحقًا بعد الأداء المخيب للآمال الذي قدمه المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.