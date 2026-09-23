الأخضر ينطلق بفوز ثالث على الكويت

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس الخليج العربي بالفوز، للمرة الـ 12 إجمالًا والثالثة تحديدًا أمام «الأزرق» الذي ظهر بطقمه الأحمر في أولى جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وأحرز الكويتي يوسف الحقان، قلب الدفاع، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق الخطأ، بعدما حاول تشتيت كرة عرضية للجناح السعودي همام الهمامي، فهزَّ بالخطأ شباك زميله سعود الحوشان، حارس المرمى.

والتقى المنتخبان، مساء الأربعاء على ملعب «الإنماء»، في مباراة الافتتاح الرسمي للبطولة ولحساب المجموعة الأولى، بعد تعادل منتخبي العراق وعمان، المنتميين إلى المجموعة ذاتها 1ـ1.

بذلك، تصدر «الأخضر» جدول ترتيب مجموعته، في ختام أول أيام النسخة الـ 27 من كأس الخليج العربي.

وللمرة التاسعة، يستهلُّ المنتخب السعودي مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره الكويتي. وأسفرت المرّات الثماني السابقة عن فوزين سعوديين، في 1998 و2017، وتعادلين، وأربعة انتصارات لـ«الأزرق».

ورفعت مواجهة الافتتاح الرسمي لـ«خليجي 27» عدد انتصارات «الصقور الخُضر» في مباراتهم الأولى ضمن البطولة إلى 12، من أصل 26، مقابل 4 تعادلات و10 خسارات.

وأشرك المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس 17 لاعبًا خلال المواجهة، مُجرِيًا 6 تبديلات نظرًا لخروج الحارس نواف العقيدي متأثرًا بإصابة في الرأس، مما اضطر الجهاز الفني إلى الدفع بمحمد العويس بدلًا منه.