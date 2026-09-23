كلوب: لن أعدكم بالألقاب

رفض الألماني يورجن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، تقديم أي وعود بتحقيق الألقاب، الأربعاء، لكنه أوضح أن علامات التحسن يجب ​أن تكون ظاهرة عندما يواجه منتخب هولندا في أول مباراة تحت قيادته ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الخميس.

وتولى مدرب ليفربول السابق المسؤولية خلفًا ليوليان ناجلزمان في يوليو الماضي عقب الخروج الصادم لألمانيا من كأس العالم 2026.

وذكر ناجلزمان عقب الخروج من دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 ‌أنه حزين ‌لأنه سيضطر للانتظار عامين لرفع ​كأس ‌العالم، وهي ⁠توقعات ​عادت لتطارده ⁠عندما ودع فريقه البطولة على يد باراجواي الصاعدة هذا الصيف.

وسُئل كلوب عن تصريحه في بداية مسيرته مع ليفربول عندما ذكر أنه سيفوز على الأرجح بلقب إذا استمر في منصبه بعد أربعة أعوام، ونجح بعدها في حصد سلسلة من الألقاب، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري ⁠أبطال أوروبا.

وكان كلوب أكثر حذرًا، الأربعاء، إذ قال في ‌مؤتمر صحافي: «لا أريد أن أعد بأي ​شيء. ما يمكنني قوله ‌هو إننا سنحاول وهذا ما يتعلق به الأمر ‌الآن. هذا هو موقعنا في الوقت الحالي».

وخرجت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، مبكرًا من آخر ثلاث نسخ لكأس العالم، ولم تتذوق طعم النجاح في البطولات الكبرى منذ رفع ‌آخر ألقابها في كأس العالم عام 2014.

وأثار كلوب الدهشة مطلع الأسبوع الجاري عندما أعلن ⁠عن ⁠تشكيلتين منفصلتين لمجموعتين من مباراتين في الأيام المقبلة، في إطار إعادة بناء المنتخب الوطني قبل بطولة أوروبا 2028.

وقال كلوب: «أنا مسؤول عن المنتخب الأول ومهمتي هي تطوير كرة القدم هناك لنكون قادرين على المنافسة والفوز بكل مباراة نخوضها، لن ينجح ذلك كل يوم ولكننا نعمل على تحقيقه. آمل أن نتمكن من رؤية بعض الأشياء غدًا بالفعل، نحتاج لاتخاذ خطوات واللاعبون مستعدون لذلك».

وعقب زيارة هولندا، الخميس، تستضيف ألمانيا منتخب اليونان، ​الأحد، وصربيا في ​الأول من أكتوبر، قبل السفر لمواجهة اليونان بعد ذلك بثلاثة أيام.