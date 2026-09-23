ريشة: الـ VAR حرم «الأخضر» من جزائية

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، تغاضي الطاقم التحكيمي لمباراة المنتخبين السعودي والكويتي، الأربعاء في انطلاقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن احتساب ركلة جزاء لـ«الأخضر» خلال الشوط الأول.

واستحسن ريشة إدارة البرتغالي جواو بينهيرو للمواجهة، التي كسِبها «الصقور الخُضر» 1ـ0 على ملعب «الإنماء».

لكنه أشار إلى إغفال ركلة جزاء للمنتخب المضيف في الدقيقة 28، موضحًا: «شبيب الخالدي، لاعب الكويت، لمس الكرة بيده، التي كانت في وضع غير مبرّر فوق مستوى الكتف، داخل منطقة جزاء منتخبه، خلال التعامل مع ركلة ركنية».

واستطرد المحلل والحكم الدولي المعتزل: «الخطأ هنا مسؤولية حكم تقنية الفيديو المساعد VAR، لأنه لم يساعد حكم الساحة، الذي لم تكن زاوية الرؤية واضحة أمامه، على اتخاذ القرار الصائب».

وصادق ريشة على قرار بينهيرو رفض احتساب هدفٍ لـ«الأخضر» في الدقيقة 37 أحرزه محمد أبو الشامات، مشيرًا إلى دهس محمد كنو، صانع الهدف، قدم المدافع الكويتي معاذ الظفيري. واتخذ الحكم قراره مباشرةً دون إبلاغٍ من الـ VAR، وهو ما عزاه المحلّل إلى «حُسن التمركز على أرضية الملعب، مما أتاح زاوية رؤية واضحة»، لكنه عاب على بينهيرو عدم إشهار بطاقة صفراء لكنو نظير التدخل بتهور على قدم المنافس.

وانتهت المواجهة، المنتمية إلى المجموعة الأولى، بهدفٍ عكسي، أحرزه المدافع الكويتي يوسف الحقان بالخطأ في شباك منتخبه، عند الدقيقة 73.