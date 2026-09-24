سوزا: السعودي أقوى.. ولا أفكر في النتائج

أقرّ البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، بقوة «الأخضر» السعودي، وأشار إلى فارق الخبرة بينهما.

وبعد فوز المنتخب السعودي 1ـ0 على نظيره الكويتي، الأربعاء في افتتاحية كأس الخليج العربي «خليجي 27»، صرّح سوزا خلال مؤتمرٍ صحافيّ: «قدمنا أداءً متميزًا وحاولنا العودة في النتيجة، لكن يجب علينا التحسّن خلال المباريات المقبلة».

واعترف البرتغالي بأن لاعبيه لم يحافظوا على الكرة بالصورة التي أرادها، وقال: «لا نزال نريد التطور وامتلاك القدرة على لعِب مباراة كاملة، كان بإمكاننا الفوز لكن لم نتمكن من تحقيقه».

وأكد سوزا أن المنتخب السعودي كان أقوى، وأوضح: «لا أفكر في النتيجة، بل في الخبرة والوقت اللذين سيجعلان المنتخب الكويتي أفضل». وأكمل: «المنتخب السعودي يمتلك خبرة أكبر من خلال مشاركاته في كأس العالم، بينما لا يمتلك منتخبنا هذه الخبرة، واكتسابها يتطلب وقتًا ودعمًا من الجماهير للاعبيها الذين يبذلون قصارى جهدهم ليصبح المنتخب أقوى في المستقبل القريب».

وعن إشراكه المهاجم يوسف ناصر خلال الشوط الثاني، أبان: «انضم إلينا أخيرًا، تدرّب قبل المباراة، لكننا فضلنا البدء بلاعب آخر يتناسب بدرجة أكبر مع خطتنا، وأشركت يوسف في الوقت المناسب، وقدّم ما طُلِب منه فهو قادر على إيجاد المساحات، ويحتاج إلى يومين أو ثلاثة للتعافي والمشاركة من البداية».