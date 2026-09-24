الحمدان: البدايات صعبة.. وانتظروا الأفضل

عبّر عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز 1ـ0 على الكويت، الأربعاء في الجولة الافتتاحية لبطولة «خليجي 21»، متطلعًا إلى الاستمرار على وتيرة الانتصارات في الجولات المقبلة.

وقال الحمدان في تصريحات لقناة «الكاس» بعد نهاية المباراة التي جرت على ملعب الإنماء في جدة: «نبارك للشعب السعودي الانتصار، وهاردلك للمنتخب الكويتي، والانتصار مهم وكنا في حاجة إليه».

وأقر الحمدان بأن الأخضر لم يظهر بالمستوى المأمول، مرجعًا ذلك إلى طبيعة المباريات الافتتاحية التي وصفها بأنها دائمًا ما تكون صعبة، لكنه توقع الأفضل في المباريات المقبلة للمنتخب.

وأضاف الحمدان: «لم نكن سيئين، ووصلنا إلى مرمى المنافس، ونحتاج إلى التطوير في أشياء معينة ومع الوقت سنظهر بشكل أفضل».

وأنهى الأخضر الجولة الأولى في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا بنقطتين على عمان والعراق اللذين تعادلا 1ـ1، فيما ظل المنتخب الكويتي دون رصيد في قاع الترتيب.

ويخوض الأخضر منافسات الجولة الثانية، السبت، عندما يواجه نظيره العماني، بينما يلتقي العراق مع الكويت.