دونيس: نحتاج إلى القرارات الصحيحة داخل منطقة الجزاء

تحدث اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن ضرورة تحسين التعامل مع الفرص أمام المرمى، بعد الفوز 1-0 على الكويت، الأربعاء في جدة، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وخلال مؤتمر صحافي، استحسن دونيس قدرة لاعبيه على صناعة الكثير من الفرص، واستدرك: «علينا تحسين قراراتنا في اللحظات الصعبة.. واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب داخل منطقة الخصم».

وأضاف: «أحيانًا يكون من الصعب التسجيل بسبب عدم صناعة الفرص، لكننا صنعنا الكثير اليوم، واتخذنا القرارات الصحيحة في بعض الأحيان، بينما لم نتمكن من ذلك في أحيان أخرى، الأهم هو اكتساب الثقة والهدوء لاتخاذ القرار الصحيح».

ونوّه اليوناني بدعم المشجعين للمنتخب على مدى شوطي المباراة، وهنأهم بذكرى اليوم الوطني السعودي.

ولفت إلى أهمية الفوز في المباراة الأولى، مؤكدًا بذل لاعبيه قصارى جهدهم. فيما نبه إلى أهمية لعِب عناصر المنتخب مزيدًا من الدقائق مع فرقهم، داعيًا إلى التحلي بالواقعية عند الحديث عن هؤلاء اللاعبين.

وقال: «لاعبون مثل همام الهمامي وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير يحتاجون إلى دقائق أكثر مع أنديتهم، لاكتساب الثقة.. على سبيل المثال، الحمدان احتياطي مع ناديه في أكثر الأوقات، وهمام لم يشارك كثيرًا، وصالح حصل على دقائق محدودة مع ناديه، اللاعبون بحاجة إلى مشاركاتٍ أكبر لاكتساب الثقة في أنفسهم».

وأشار دونيس إلى تقديم الهمامي مستوى متميزًا مع الشباب عندما شغل مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب الإصابة.