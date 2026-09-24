كأس الخليج.. بداية حلوة

مبروك للأخضر السعودي فوزه على الأزرق الكويتي في أولى مباريات الفريقين، الأخضر فاز لعبا ونتيجة، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر من هدف. أرقام المباراة تشير إلى سيطرة سعودية كاملة من ناحية الاستحواذ والتسديدات والضربات الركنية والتمريرات الصحيحة. أعتقد أن المستوى مطمئن كبداية، وآمل أن يستمر المستوى ويتصاعد في المباريات القادمة.

لعب الأزرق الكويتي بروح عالية، لكنها لم تكن كافية لمجاراة الأخضر السعودي، لا أعرف الأسباب التي أبعدت الأزرق عن الترشيحات للبطولات منذ سنوات، ويبدو أن هناك مشاكل عميقة أبقت الأزرق بعيدًا عن المنافسة طويلًا سواء في كأس الخليج أو في تصفيات كأس العالم، حتى إن الأزرق لم يقدم لاعبين مميزين منذ سنوات سوى محمد دحام، الذي يبدو في أوقات كثيرة يلعب وحيدًا.

لا أرشح المنتخب العراقي للوصول للمباراة النهائية، ليس لأنه لا يملك لاعبين موهوبين، بل هناك لاعبون مميزون، لكنه يعاني من الاعتماد على هداف واحد، كل اللعب يدور حول رفع الكرة لأيمن حسين، وهذا ما حدث مع مباراته مع الأحمر العماني، حيث كانت كل الهجمات عبارة عن رفع الكرة داخل منطقة الجزاء لعل أيمن يستطيع تسجيلها برأسه. أيمن حسين لاعب هداف، لكن الاعتماد على لاعب واحد للتسجيل لا يوصل للمباراة النهائية على الأغلب. كل الأندية والمنتخبات التي تحقق البطولات لديها مجموعة من اللاعبين القادرين على التسجيل، ولا تعتمد خطة اللعب على صنع الفرص للاعب واحد. في المنتخب العراقي «امسك أيمن يضعف الفريق!».

المنتخب العماني قوي، يلعب كرة جماعية، ومن مباراته أمام العراق واضح أنه جاء لينافس على اللقب. تعادله مع العراق ومنافسته على نقاط المباراة حتى اللحظات الأخيرة يشير إلى أنه فريق متماسك وقادر على خوض مباريات قوية والتسجيل في أي وقت ومن أي لاعب. أعتقد أن المنتخب العماني سينتقل للمرحلة الثانية مع المنتخب السعودي من مجموعتهم.

في مباريات اليوم سأتابع المنتخب الإماراتي لأعرف إن كان لديه كلمة ليقولها في البطولة، وأعتقد أن لديه الكلمة، شاهدت منه مستوىً قويًا في تصفيات كأس العالم الأخيرة، وإن كان المستوى غير ثابت في كل المباريات، لكنه إن أظهر نفس المستوى القوى الذي شاهدته عليه في بعض مبارياته فأعتقد أن سيكون أحد أطراف المباراة النهائية.

المنتخب القطري أمام اختبار لتغيير صورة ظهوره في كأس العالم الأخيرة، لم يكن العنابي بمستوى الظهور في كأس العالم حينها باستثناء مباراته الأولى، لا أعرف ما الذي حدث له، لأني أعتقد أنه كان بإمكانه الظهور بصورة أفضل في البطولة العالمية. كأس الخليج اليوم فرصة لمصالحة جمهوره، والظهور بالمستوى الذي عودنا عليه في البطولات.