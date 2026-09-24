أخضر الوطن في يوم الوطن

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في يوم الوطن، بملعب عروس البحر الأحمر، في اصطياد أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم العراق وعُمان والكويت، بهدف سجله همام الهمامي بعد اصطدام الكرة برأس المدافع يوسف الحقان في الشوط الثاني من المباراة، التي لم يقدم من خلالها أزرق الكويت أي جزء من تاريخه كبطل تاريخي لهذه البطولة التي ظفر بها عشر مرات.

في حين أن الأخضر لا يزال يعاني من قلة التركيز في منطقة المناورة، وندرة التصويب، والتسرع في اللعب، وعدم الثبات على التشكيلة، ناهيك عن أنانية بعض اللاعبين في إنهاء الفرص التي ضاعت الواحدة تلو الأخرى.

بصفة عامة، ثلاث نقاط مهمة من فم البطل، ولكن اللقاء القادم لن يكون سهلاً أمام منتخب عُمان يوم السبت القادم، فالمنتخب الأحمر يجيد لاعبوه القتالية في اللعب، والسرعة في الانتشار، والثبات في الأداء من أول المباراة إلى آخرها، وهذا ما أكدته مباراتهم مع المنتخب العراقي بتعادلهما بهدف لكلا المنتخبين، وبالتوفيق للأخضر.