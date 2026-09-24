«الديار العربية» تحتفي بنجوم اليوم الأول

منحت شركة الديار العربية، الراعي الرئيس لـ«خليجي 27»، جائزتي أفضل لاعب في مباراتي السعودية والكويت والعراق وعُمان، في ختام منافسات اليوم الأول من البطولة التي تستضيفها جدة، حتى 6 أكتوبر المقبل.

وذهبت الجائزتان إلى همام الهمامي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صاحب الهدف الوحيد في شباك الكويت، وناصر الرواحي، لاعب منتخب عُمان، بعد اختيارهما الأفضل في مواجهتي اليوم، الأربعاء.

وكسب المنتخب السعودي مباراته أمام الكويت بهدف دون رد، فيما فرضت عمان التعادل على العراق 1-1، ليتصدر الأخضر المجموعة بـ3 نقاط.

وتقدم «الديار العربية» خلال البطولة جائزة خاصة لأفضل لاعب في كل مباراة، فيما تترقب الجماهير الجائزة الأهم في ختام «خليجي الديار العربية 27»، والتي تُمنح لأفضل لاعب في البطولة بشكل عام، وتتمثل في وحدة سكنية في مشروع ديار الحرم في مكة المكرمة.