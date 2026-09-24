العقيدي.. المذيع الداخلي يثير الرعب في الدقائق الأخيرة

أثارت إصابة نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مخاوف بالغة بين المشجعين والحضور، في مدرجات ملعب "الإنماء" بجدة، خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة مع الكويت، مساء الأربعاء، ضمن أول أيام كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78، لدى محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ضربة حرة للمنافس.

وبعد خمس دقائق، خرج الحارس في تبديلٍ اضطراري، تاركًا مكانه لمحمد العويس. وفي المجمل، استفاد المنتخب من التغيير السادس، الذي يفرضه قانون كرة القدم بعد تعديله.

ويُلزِم القانونُ الفريقَ الذي تعرَّض أحد لاعبيه إلى إصابة بليغة في الرأس «اشتباه في ارتجاج» بإخراجه من الملعب حفاظًا على سلامته، وفي المقابل يُمنَحُ هذا الفريق تبديلًا إضافيًا فوق تبديلاته الخمسة.

وبالفعل، أجرى اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، ستة تغييرات أمام الكويت.

ولدى إخراج العقيدي على نقّالة طبية، قال المذيع الداخلي للملعب إن اللاعب يغادر مستبدلًا بسبب "اشتباه بارتجاج في المخ"، وهو توصيفٌ، يُطابِق قانون اللعبة ويقدِّم تفسيرًا للتبديل من جهة، لكنه أثار من جهةٍ مقابلةٍ مخاوف الجماهير، ودفع ممثلي وسائل الإعلام إلى مغادرة مقاعدهم فور صافرة النهاية للبحث عن المعلومة الأكيدة حول الحالة الصحية للحارس، من أجل نقلها بسرعة إلى المتابعين.

ولم يُخمِد المخاوفَ إلا إعلانُ دونيس، خلال مؤتمرٍ صحافيّ بعد المباراة، عن تحسّن وضع العقيدي، وتأكيده أن الأمرَ لا يدعو إلى القلق.

وأنهى الحارس بنفسه أي تكهّنات، وأبلغ الإعلام، لدى خروجه من منشأة الملعب، بأنه بخير، وظهر ويدُه اليمنى مربوطة بجبيرة معلّقة في رقبته، في إشارةٍ إلى معاناته من إصابة في يده وليس في رأسه.