أرخانجلسكي يهدي البحرين الذهبية الأولى في الآسياد

أهدى السباح البحريني ميشيل أرخانجلسكي بلاده ميداليتها الذهبية الأولى في النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية المنظمة في آيتشي-ناجويا في اليابان، بفوزه بسباق 50 متر فراشة، بتوقيت آسيوي جديد، الخميس.

وقال أرخانجلسكي في تصريحات صحافية بعد الميدالية الذهبية: «أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، هذه البداية فقط وآمل في أن أحقق المزيد للبحرين في المستقبل».

وقطع أرخانجلسكي، صاحب الـ21 عامًا، مسافة السباق بزمن قدره 22.91 ثانية، متقدمًا بفارق 0.15 ثانية، عن الياباني ميتسوناجا شون، و0.34 ثانية عن الصيني وانج تشانجهاو.

وكان أرخانجلسكي قد حلّ رابعًا في نهائي سباق 100 متر فراشة مسجلًا 51.74 ثانية في النسخة الجارية من الألعاب.

وبدأ أرخانجلسكي في تمثيل البحرين منذ أواخر 2025.