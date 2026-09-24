رئيس الأولمبية الكورية : الأسياد اليابانية فاشلة

انتقد ريو سيونج مين، رئيس اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية، الخميس، منظمي دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناجويا، ​متوعدًا بمنحهم تقييمًا سلبيًا، بسبب المشكلات التشغيلية في البطولة متعددة الألعاب.

وكشف ريو سيونج مين، لوسائل إعلام كورية جنوبية في ناجويا، عن تأكده من أن الدول الأخرى تشعر بنفس المشكلات التي واجهت بعثة بلاده الرياضية، والمتعلقة بمشاكل الإقامة والنقل، قائلًا: «إذا ‌كان علي ‌أن أعطيهم تقديرًا، لكان -إف- بمعنى ​الرسوب ‌أو ⁠الفشل، ​إذا تأثر ⁠أداء الرياضيين، فعلينا أن ننتقدهم، إذا استمرت مشاكل كهذه، فهذا يُعد تقصيرًا جسيمًا».

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية، البطل الأولمبي السابق في تنس الطاولة، إلى أن دورة أيتشي-ناجويا سيئة بالمقارنة مع دورات ‌الألعاب الآسيوية، والبطولات الدولية الأخرى التي حضرها كرياضي ومسؤول.

وبعد أن وجدت كوريا الجنوبية أن الأسرة قصيرة للغاية في أماكن الإقامة في حاويات خشبية، نقلت فريقها لكرة ⁠السلة للرجال للإقامة في أحد الفنادق. ‌

ودافع المنظمون ‌المحليون عن أماكن إقامة الرياضيين، كما ​أُبلغت عدة فرق ‌كورية جنوبية عن عدم وصول ‌الحافلات أو نقل الرياضيين إلى أماكن خاطئة.

واعتذر تاكاكي أومي، نائب الأمين العام للدورة، الثلاثاء الماضي، للرياضيين والمسؤولين الذين تأثروا بالمشاكل التنظيمية.

وتستمر منافسات دورة الألعاب الآسيوية حتى الرابع من أكتوبر المقبل.