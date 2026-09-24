جوردون: تقليد الإسبان لا يناسبنا

طالب الإنجليزي أنتوني جوردون، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الخميس، بالتخلي عن محاولة تقليد طريقة لعب إسبانيا القائمة على الاستحواذ، ​وأن يعتمد المنتخب الإنجليزي بدلًا من ذلك على طريقته المعتادة بالاعتماد بشكل أكبر على القوة البدنية.

وفي أعقاب خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم يوليو الماضي، تعرض توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، لانتقادات شديدة بعد قوله إن الاستحواذ على الكرة «ليس جزءًا من ‌جيناتهم» مثل إسبانيا، حيث يتم ​تدريس أسلوب ‌يعتمد ⁠بشكل كبير ​على ⁠التمرير في جميع المستويات.

واتفق جوردون، الذي انتقل من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة الإسباني مايو الماضي، مع توخيل وقال خلال حديثه لوسائل الإعلام إنه غير متأكد من إمكانية تدريب اللاعبين الإنجليز بنفس الطريقة.

وقال اللاعب الإنجليزي «25 عامًا» قبل ⁠مباراة إسبانيا في دوري الأمم ‌الأوروبية السبت المقبل: «من الناحية الثقافية، لم ​تكن تلك البطولة «كأس العالم» ‌أو تلك المباراة «ضد الأرجنتين» المرة الوحيدة التي ‌لم نتمكن فيها من السيطرة على المباراة .. كأمة لا نمتلك تلك القوة التي يتمتع بها الإسبان، ولا نسيطر على المباريات كما يفعلون. هذا الأمر ليس في طبيعتنا. ‌لست متأكدًا من أنه شيء يمكن تعليمه. بصفتي ألعب في إسبانيا الآن ⁠يمكنني التحدث برأي ⁠مستنير حول الطريقة التي يحتفظون بها بالكرة».

وأضاف جوردون «إنها تختلف كثيرًا عما جربته في هذا البلد، لذلك لست متأكدًا من أننا سنتمكن يومًا من الوصول إلى هذا المستوى. يمكننا بالتأكيد أن نتحسن أو ربما نسلك طريقًا آخر ونلعب وفقًا لنقاط قوتنا، مثل الاعتماد على الأداء البدني والكرة المباشرة والهجمات المرتدة».

وبعد استضافة إسبانيا في ويمبلي، ستزور إنجلترا جمهورية التشيك وكرواتيا قبل ​أن تواجه التشيك ​مرة أخرى على أرضها.

وستُجرى المباراتان المتبقيتان في دوري الأمم الأوروبية نوفمبر المقبل.