كوريهارا طالب ابتدائي يأكل الثعبان.. ويهزم الكبار

نجح الياباني يوكي كوريهارا، البالغ من العمر 11 عامًا، في ظهوره الأول بدورة الألعاب الآسيوية آيتشي-ناجويا 2026، الخميس، بتحقيق الفوز على منافسين يكبرونه بنحو ثلاثة أضعاف في الرياضة الإلكترونية.

ويُعد تلميذ المدرسة الابتدائية الذي يرتدي نظارات طبية، ويحب تناول ثعبان البحر استعدادًا للمنافسات، أصغر رياضي في تاريخ اليابان يشارك في دورة الألعاب الآسيوية.

وينافس كوريهارا في لعبة «أبطال بويو بويو -Puyo Puyo Champions»، وهي لعبة ألغاز يحاول فيها اللاعبون إخلاء شاشتهم من الكتل الملونة عبر ترتيبها في صفوف متطابقة ثم تفجيرها.

وفاز كوريهارا على كافة منافسيه الأربعة الذين واجههم، ليتصدر المجموعة الأولى في ناجويا، مختتمًا المنافسات الصباحية، الخميس، بفوزه بنتيجة 3ـ0 على يو وينج ليم، من هونج كونج، صاحب الـ28 عامًا.

وأثارت عروض كوريهارا حماس الجماهير اليابانية التي تابعت مسيرته عبر الإنترنت.

وكتب أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي:«إنه لطيف للغاية»، فيما قال آخر: «لا يمكن إيقافه».

ويسعى كوريهارا إلى إحراز الميدالية الذهبية السبت المقبل، في منافسات اللعبة النهائية.