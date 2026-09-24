آسياد 2026.. مراهق ياباني يحطم الرقم العالمي

حطم السباح المراهق الياباني شين أوهاشي، الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر صدرًا، بعدما قطع المسافة بزمن قدره 2:04.83د، في النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية المنظمة في آيتشي-ناجويا في اليابان، الخميس.

وقال أوهاشي: «لطالما كان هدفي تحطيم الرقم القياسي العالمي، وأنا سعيد للغاية بتحقيقه، حدثت أمور كثيرة قبل هذه المنافسة، لكن الكثيرين ساعدوني للوصول إلى هذه المرحلة، وأنا ممتن لهم للغاية».

وأضاف السباح الياباني: «هدفي التالي هو الفوز بالذهبية في بطولة العالم العام المقبل، ثم الفوز بالذهبية في الأولمبياد».

ونجح ابن الـ 17 عامًا في تحسين الرقم القياسي السابق بأكثر من نصف ثانية، والذي كان يحمله الصيني تشين هاييانج منذ يوليو 2023، والذي لم يشارك في السباق «2:05.48 د.»

وتُعد هذه الميدالية الذهبية الثانية للسباح أوهاشي في النسخة الجارية للألعاب، بعدما طوق عنقه بالمعدن النفيس في سباق 100 متر صدرًا، إثر تعادله مع الصيني دونج تشيهاو.

وأنهى أوهاشي السباق أسرع بـ 3.84 ثوان، من دينيس بيتراشوف من قيرغيزستان، صاحب الميدالية الفضية.

وسيطر المراهق الياباني على السباق منذ البداية وحوله إلى سباق مع الزمن، وبات حاليًا السباح الذي يتوجب التغلب عليه في أولمبياد لوس أنجليس بعد عامين.