«زاوية 97».. فعاليات متنوعة في اليوم الوطني

قدمت «زاوية 97» في جدة التاريخية، مجموعة من التجارب الحرفية والفنية والأنشطة التفاعلية المستلهمة من الموروث المحلي ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشهدت الفعاليات تجارب حرفية قصيرة أتاحت للزوار ممارسة عدد من الحرف والفنون، شملت الطباعة الحريرية على الأقمشة، والحفر على الجبس، ورسم خريطة السعودية على فناجين القهوة، إلى جانب تشكيل الطين على عجلة الفخار وصناعة السبح والأساور.

وتضمنت الفعاليات عروضًا حية لخراطة الأخشاب وتقطير النباتات، وتجارب لتركيب «المنجور» المستوحى من عناصر العمارة التقليدية في جدة التاريخية، فيما أضفت المعزوفات الوطنية وركن التصوير أجواءً تفاعلية على تجربة الزوار.

واستلهمت الورش الحرفية عناصر من الهوية والتراث السعودي، من بينها البناء اليدوي بالطين وتشكيل طبق فخاري مستوحى من النخلة، وصناعة شمعة مستوحاة من الفنجان السعودي وتزيينها بتفاصيل من الموروث المحلي.

وتقع «زاوية 97» في منطقة جدة التاريخية «البلد» وتحديدًا في ساحة برحة نصيف بجوار بيت نصيف التاريخي، وهي تابعة لوزارة الثقافة.