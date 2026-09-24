2 أكتوبر.. أبها يواجه ضمك تجريبيّا

يخوض فريق أبها الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية مع جاره ومنافسه التقليدي ضمك، 2 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة أبها توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في ضمك على موعد المباراة والاستفادة من فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج في جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل.

ميدانيًا، يواصل أبها تدريباته اليومية على ملعب النادي تحت قيادة الكرواتي دامير بوريتش.

ويفتقد النادي الجنوبي خدمات المالي مامي جوري للمشاركة مع بلاده في تصفيات أمم إفريقيا، والكوراساوي جوريان جاري مع بلاده في دوري أمم الكونكاكاف، إضافة إلى عمار اليهيبي المشارك مع المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» في اليابان.

ويحتل أبها في سلم ترتيب دوري «روشن» المركز 18 والأخير برصيد نقطتين من تعادلين وخمس خسائر دون أي انتصار.

ويستضيف أبها نظيره الفيصلي على ملعب نادي ضمك في الجولة الثامنة 11 أكتوبر المقبل.