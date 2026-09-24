أمام الأردن وأوزبكستان.. السومة يقود السوريين

تقدم السوري المخضرم عمر السومة تشكيلة منتخب بلاده الأول لكرة القدم لمباراتيه التجريبيتين الدوليتين مع مضيفيه الأردني 27 سبتمبر الجاري، والأوزبكي في الأول من أكتوبر المقبل، بحسب القائمة التي أعلنها الاتحاد السوري، الخميس.

واختار الإسباني خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري، تشكيلة من 23 لاعبًا للمباراتين في مقدمتهم السومة «37 عامًا».

وعاد السومة إلى الدوري السوري مع انطلاق الموسم الجاري من بوابة نادي الوحدة الدمشقي في عقد يمتد لموسمين، بعد غياب دام 15 عامًا وتحديدًا منذ مغادرته الفتوة 2011 متجهًا إلى القادسية الكويتي.

وخلال مسيرته الاحترافية الطويلة، ترك المهاجم السوري بصمة تهديفية في الملاعب، أبرزها مع الأهلي السعودي الذي دافع عن ألوانه خلال 8 أعوام بدءًا من 2014، سجل خلالها 193 هدفًا في 239 مباراة في مختلف المسابقات.

كما خاض السومة الذي يملك في رصيده الدولي 22 هدفًا في 41 مباراة مع منتخب بلاده، تجارب احترافية أخرى مع أندية العروبة والحزم في السعودية، والعربي القطري، والوداد المغربي.

وضمت تشكيلة منتخب سوريا 17 لاعبًا محترفًا و6 لاعبين محليين هم إضافة إلى السومة، شاهر الشاكر وأحمد مدنية وعبد الله الشامي وزكريا حنان وعبد الرزاق محمد.

ومن المحترفين كل من أحمد فقأ، خالد كردغلي، وسام حنان، أيهم أوسو، يونس حمو، محمد عثمان، إيمار ابراهيم، محمد حلاق، محمود الأسود، نوح شمعون، محمود مواس، أحمد الدالي، جان مصطفى، مصطفى عبد اللطيف، علاء الدالي، جمعة عبود ووسام دخان.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب عدة لاعبين مؤثرين في مقدمتهم عمر خربين مهاجم الوحدة الإماراتي لاعتذاره عن عدم المشاركة لأسباب خاصة.