6 حكام سعوديين في آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، اختيار 6 حكام سعوديين للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2027 التي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير المقبلين.

وتضم القائمة الثنائي السعودي خالد الطريس و محمد الهويش حكمي ساحة، والثلاثي عبد الرحيم الشمري، سعد السبيعي، وخلف الشمري حكامًا مساعدين، فيما يشارك عبد الله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو «VAR».

وأعلن الاتحاد القاري، الخميس، قائمة حكام البطولة وبلغ عددهم 76 حكمًا بواقع 24 حكم ساحة، 41 حكمًا مساعدًا، و 11 حكمًا لتقنية الفيديو المساعد.

وأوضح الاتحاد أن قائمة الحكام جاءت بعد عملية اختيار موسعة استمرت ثلاثة أعوام من 2023 إلى 2026. وخضع المرشحون المحتملون للتقييم خلال مسابقات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، إلى جانب أبرز البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، تضم قائمة النسخة التاسعة عشرة أربعة حكام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونظيره الأوروبي.

كما من المقرر أن تشهد كأس أوروبا 2028 مشاركة حكمين آسيويين للمرة الأولى.

وتحتضن السعودية البطولة القارية على ثمانية ملاعب في المدن المضيفة الرياض، جدة والخبر، بمشاركة 24 منتخبًا.