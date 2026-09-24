بوني تفوز بحق استضافة بطولة العالم 2032

أعلن الاتحاد الدولي للدرَّاجات عن استضافة مدينة بوني الهندية ​بطولة العالم للدرَّاجات على الطرق عام 2032، لتكون المرة الأولى التي تُنظم فيها البطولة في الهند.

وقال دافيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي ⁠للدرَّاجات، ⁠في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية للاتحاد في مونتريال: «للمرة الأولى على الإطلاق، سنكون في الهند، البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، نحن نعلم مدى قوة رياضة الدرَّاجات حاليًّا في بوني، ونظرًا لتلقينا عرضين رائعين، قرَّرت لجنة إدارة الاتحاد الدولي للدرَّاجات ​منح حق ​استضافة بطولتين عالميتين للدرَّاجات على الطرق، وليس واحدة فقط».

واستضافت المدينة، الواقعة في ولاية ماهاراشترا الهندية، يناير الماضي سباق بوني الذي ‌امتد 437 ‌كيلومترًا، وتضمن أربع ​مراحل، ‌وشارك ⁠فيه ​170 ⁠متسابقًا من 35 دولة، بينهم 12 متسابقًا محليًّا.

ويُعد هذا السباق، الذي فاز فيه النيوزيلندي لوك مادجواي، أول سباق درَّاجات على الطرق متعدد المراحل يُنظم في ⁠الهند، وهو سباق دولي مصنف ‌من فئة ‌2.2 بالاتحاد الدولي، و​مثَّل خطوة ‌مهمة لهذه الرياضة في البلاد.

وتنافست بوني على استضافة بطولة العالم مع مدينة جرونينجن ومنطقة درينته في هولندا، اللتين فازتا بحق استضافة نسخة ‌عام 2034 من البطولة.