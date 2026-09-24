أبكر يخطف الثالث ويتأهل إلى نصف النهائي

تأهل العداء السعودي عبد الله أبكر، الخميس، إلى نصف نهائي سباق 100 متر رجال، في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، وذلك بعدما حصل على المركز الثالث في التصفيات.

وسجَّل أبكر في التصفيات زمن 10.32 ثانية، ومن المُقرر أن يُشارك في منافسات نصف النهائي الجمعة.

ولدى السيدات، سجَّلت العداءة هبة محمد، لاعبة فريق السعودية، في تصفيات سباق 100 متر رقمًا سعوديًّا جديدًا قُدر بـ 12:02 ثانية، بعدما حلَّت في المركز السادس.

وجاءت العداءة مياسه آل ذكر الله، في المركز السابع، ضمن تصفيات ألعاب القوى بسباق 100 متر سيدات، بزمن 12:81 ثانية.