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انطلاق المنافسات

2026.09.24 | 03:44 pm
احتضن ملعب «ميزوهو بارك» في اليابان، الخميس، انطلاق مسابقة دفع الجلة ضمن منافسات السباعي للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا 2026.(الفرنسية ورويترز)
انطلاق المنافسات

انطلاق المنافسات

انطلاق المنافسات

انطلاق المنافسات