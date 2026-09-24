انطلاق المنافسات

احتضن ملعب «ميزوهو بارك» في اليابان، الخميس، انطلاق مسابقة دفع الجلة ضمن منافسات السباعي للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا 2026.(الفرنسية ورويترز)