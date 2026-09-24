51 دقيقة متوسط مشاركة السعوديين في «روشن»

بلغ متوسط دقائق مشاركة لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في الجولات السبع الماضية من دوري «روشن»، 361 دقيقة من أصل 630، بواقع 51 دقيقة لكل لاعب، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ووفقًا للإحصائية ذاتها، وصل إجمالي الدقائق مجتمعة للاعبين الـ26 الذي وقع عليهم الاختيار من قبل اليوناني جورجيوس دونيس، للمشاركة في بطولة «خليجي 27» في مدينة جدة، 9401 دقيقة.

ويعد نواف بوشل ظهير فريق النصر وحامد الشنقيطي حارس الخلود، الأكثر مشاركة مع فريقيهما بالعلامة الكاملة، بواقع 630 دقيقة، فيما يعد عبد الله السالم مهاجم القادسية الأقل بـ31 دقيقة.

وتجاوز 5 لاعبين، وهم حسن كادش «الاتحاد»، محمد أبو الشامات «القادسية»، محمد كنو، محمد محزري «الهلال»، همام الهمامي «الشباب»، حاجز الـ500 دقيقة لعب مع أنديتهم، فيما بلغ من تخطى حاجز الـ 400 دقيقة، 6 لاعبين وهم عبد الإله العمري «النصر»، متعب الحربي وسلطان مندش «الهلال»، ريان حامد «الأهلي»، جهاد ذكري «القادسية»، علاء حجي «نيوم».

وبلغ عدد اللاعبين الذين تجاوزا الـ300 دقيقة، اثنان فقط، وهم: عبد الله الخيبري «النصر»، زكريا هوساوي «الأهلي»، وتخطى 6 لاعبين الـ200 دقيقة، وهم: ناصر الدوسري، وحسان تمبكتي «الهلال»، فراس البريكان زياد الجهني «الأهلي»، عبد الله الحمدان «النصر»، مختار علي «الاتحاد».

وتخطى ثلاثة لاعبين الـ100 دقيقة، وهم: محمد القحطاني «القادسية»، نواف العقيدي «النصر»، وصالح أبو الشامات الأهلي.

وكان دونيس مدرب «الصقور» طالب في المؤتمر الصحافي بعد الفوز على الكويت 1ـ0 في الجولة الافتتاحية من بطولة «خليجي 27» بأن يلعب عناصر المنتخب مزيدًا من الدقائق مع فرقهم، وقال:«لاعبون مثل همام الهمامي وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير يحتاجون إلى دقائق أكثر مع أنديتهم، لاكتساب الثقة.. على سبيل المثال، الحمدان احتياطي مع ناديه في أكثر الأوقات، وهمام لم يشارك كثيرًا، وصالح حصل على دقائق محدودة مع ناديه، اللاعبون بحاجة إلى مشاركاتٍ أكبر لاكتساب الثقة في أنفسهم».