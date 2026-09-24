أبكر الثالث

تأهل العداء السعودي عبد الله أبكر، الخميس، إلى نصف نهائي سباق 100 متر رجال، في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، بعدما حصل على المركز الثالث في التصفيات. (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)