آل الشيخ يجمع فيوري وجوشوا في نزال تاريخي

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA» ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، الخميس، عن تنظيم المواجهة المرتقبة بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، بطلي الوزن الثقيل، الجمعة 11 ديسمبر المقبل، في ملعب برينسيباليتي بمدينة كارديف، عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، ضمن نزالات «The Ring»، على أن تُبث المواجهة مباشرة وحصريًّا عبر منصة «نتفليكس».

ويعد نزال فيوري وجوشوا واحدًا من أكثر المواجهات المرتقبة في عالم الملاكمة، إذ ظلَّ على مدى أكثر من عقد حاضرًا في نقاشات جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم، متحدثين عن إمكانية حدوث النزال من عدمه، في ظل المكانة التي حققها النجمان ومسيرتيهما الحافلتين في الوزن الثقيل.

ويخوض جوشوا النزال بسجل احترافي يتضمن 30 انتصارًا مقابل أربع هزائم، منها 27 انتصارًا بالضربة القاضية. وخلال مسيرته، كان طرفًا في عدد من أبرز نزالات الوزن الثقيل، وحقق انتصارات على فلاديمير كليتشكو وجوزيف باركر وكوبرات بوليف وآندي رويز جونيور. كما واجه أولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نجانو، وتصدر نزالات كبرى جرت في ملاعب من بينها ويمبلي وتوتنام هوتسبير.

في المقابل، يدخل فيوري المواجهة بسجل احترافي يبلغ 36 انتصارًا وهزيمتين وتعادلًا واحدًا، منها 25 انتصارًا بالضربة القاضية. وشهدت مسيرته انتصارات بارزة على فلاديمير كليتشكو وديليان وايت، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة أمام ديونتاي وايلدر، ومواجهتين أمام أولكسندر أوسيك في نزالين متتاليين على بطولة العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

وتتجه أنظار جماهير الملاكمة في 11 ديسمبر إلى كارديف، حيث يلتقي تايسون فيوري وأنتوني جوشوا للمرة الأولى في مواجهة رسمية، في نزال يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل بعد أكثر من عقد من الترقب والاهتمام الجماهيري حول العالم.