من هو أرخانجلسكي صاحب الذهبية الأولى البحرينية في الأسياد؟

أبصر السباح البحريني ميشيل أرخانجلسكي النور في الأول من يناير 2005 بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، لوالد يدعى فيتالي، رجل أعمال أسس مجموعة «أوسلو مارين»، المتخصصة في الشحن والموانئ والتأمين.

نشأ بين شقيق أكبر يمارس رياضة التراياثلون، وشقيقة حازت لقب بطلة فرنسا في القفز على الترامبولين.

وصلت العائلة إلى فرنسا عام 2009 وميشيل في الرابعة من عمره، ونالت عام 2012 صفة اللجوء السياسي، عقب نزاع يتعلق بأعمال والده في الموانئ.

استقرت الأسرة في مدينة نيس، حيث التحق بمدرسة فرنسية عادية. يتحدث الروسية في المنزل، بينما تُعد الفرنسية لغته الأولى.

لا يستحضر من طفولته الروسية سوى منزل في ليسي نوس وروضة أطفال، ودرَّاجات صغيرة كان يركبها مع شقيقه في منزل ريفي.

لم يزر روسيا منذ رحيله، فيما يقيم جداّه لأمه هناك.

بدأ ممارسة السباحة في نيس وهو في الخامسة، وجرّب كرة القدم والتزلج على المنحدرات الجبلية قبل أن يحسم خياره.

لعب كرة القدم في أربعة أندية، منها مركز حارس المرمى، لكنه وجد مستواه في الماء أفضل، على الرغم من أنَّ الكرة ظلَّت الأحب إلى قلبه.

حقق أول ألقابه بين الناشئين عام 2017، وهو في الثانية عشرة، في سباقات 50 و100 و200 متر ظهر. حصد 11 لقبًا للناشئين في عام 2023 وحده، ليصل رصيده إلى 35 لقبًا في بطولات فرنسا للناشئين. غير أنَّ طلب تجنيسه رُفض وأُبلغ بالقرار في 9 أبريل 2024، فتخلّى عن مسعى التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. ويشير إلى أنَّ أرقامه لم تُسجَّل رسميًّا بسبب غياب الجنسية الفرنسية، وأنَّ صاحب المركز الثاني كان يتسلم الميدالية الذهبية.

انتقل عام 2024 إلى جامعة ولاية فلوريدا بمنحة دراسية كاملة كانت أول عرض يتلقاه، ودرس الإدارة.

تُوِّج بلقب بطولة المؤتمر الأطلسي 2025 في سباق 100 متر ظهر بزمن 44.49 ثانية، وسجَّل أرقامًا قياسية للجامعة.

في مارس 2026 اختار البحرين، وصدر له جواز في وقت قصير.

سجَّل في 12 مايو 2026 زمنًا قدره 22.85 ثانية في سباق 50 مترًا حرة، ضمن ألعاب مجلس التعاون في الدوحة.

وفي 27 يونيو 2026 قطع 50 مترًا فراشة في 22.91 ثانية ببطولة فرنسا في سانت إتيان، محققًا رقمًا آسيويًّا، ثم أنهى سباق 100 متر فراشة في 51.41 ثانية بعد يومين.

يبلغ طوله 1.95 متر ووزنه 97 كيلوجرامًا، ويصرّح دائمًا بأن السباحة ليست من أكثر الرياضات ربحًا، وأنه كان سيصبح مليونيرًا لو احترف التنس، وأنه يعيش من الرياضة ويدفع لوالده أجرًا مقابل إدارة أعماله.

الخميس، منح الفتى ذو الأصول الروسية البحرين ميداليتها الذهبية الأولى في النسخة الـ20 من الألعاب الآسيوية، بفوزه بسباق 50 مترًا فراشة في آيتشي-ناجويا برقم قياسي آسيوي جديد يُعد أيضًا رقمًا قياسيًّا للألعاب.

وتُعد هذه الميدالية الثالثة للبحرين في الدورة بعد فضيتين في الفنون القتالية المختلطة، علمًا بأنه كان قد حلَّ رابعًا في نهائي 100 متر فراشة بزمن 51.74 ثانية.