الألعاب الإلكترونية.. فريق السعودية يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق السعودية، المشارك في منافسات «Fighting Games»، ضمن منافسات الألعاب الإلكترونية في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «ناجويا 2026»، إلى الدور ربع النهائي، على أن يلعب المباراة النهائية الجمعة.

وتمكن الفريق السعودي، الذي كان يُنافس في المجموعة «C»، من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تغلب على البحرين في المباراة الأولى بنتيجة 3ـ1، ثم على قرغيزستان بنتيجة 3ـ0.

ومثَّل فريق السعودية في منافسات «Fighting Games» كلٌّ من بدر العمير في لعبة «King of Fighters 15»، وأسامة الحجيلي في لعبة «Street Fighter 6»، وشامان الزعاقي في لعبة «Tekken 8».

وسبق أن تأهل نايف الفالح إلى نصف نهائي لعبة «جران توريزمو 7»، وأمجد القرني وعبد العزيز الجهني إلى ربع نهائي لعبة «إي فوتبول».