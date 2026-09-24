النصر.. آنج يستنجد بـ7 لاعبين

استدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم 7 من لاعبي تحت 21 عامًا، لإكمال نصاب التدريب الذي ينطلق عند الـ 06:00 مساء الخميس، جراء الإصابة والاستدعاءات الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستدعاء شمل كلًا من الحارسين خالد الدوسري، وسلطان الماص، يوسف الطحان، عبد الرحمن العنزي، سعد حقوي، بسام هزازي، عواد أمان.

ويغيب عن النصر خلال الفترة الحالية، الدوليون الخمسة، نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، عبد الله الحمدان، عبد الله الخيبري، إضافة إلى الأجانب الثلاثة المنتظمين مع منتخبات بلدانهم، البرتغاليان كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش، والعراقي حيدر عبد الكريم.

وكان الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، أعلن الأربعاء الماضي، عن ملازمة 10 لاعبين لعيادة النادي، للتعافي من إصابات متفرقة عانوا منها خلال الفترة الماضية، وهم الفرنسي كينجسلي كومان، سعد الناصر، أيمن يحيي «عضلة خلفية»، عبد الرحمن غريب «تمزق في مفصل القدم»، راكان الغامدي «التواء في الرباط الصليبي الأمامي وكدمة في الغضروف»، سالم النجدي «جراحة في الأنف»، محمد مران «تمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية»، راغد النجار، مبارك البوعينين، سلطان الغنام «تأهيل بعد إصابة الرباط الصليبي».

ويلاقي النصر بعد فترة التوقف ضيفه الدرعية 9 أكتوبر المقبل على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.