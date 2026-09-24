ألكاراز يُطالب بإنهاء مباريات «الجراند سلام»

دعا الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، مسؤولي كرة المضرب إلى وضع حد للمباريات التي تمتد لساعات متأخرة في البطولات الأربع الكبرى «الجراند سلام»، عقب خروجه على يد الأمريكي بن شيلتون من بطولة أمريكا، في وقت متأخر من الليل، وهي مباراة سجَّلت رقمًا قياسيًّا.

وقال النجم الإسباني، في لندن قبل انطلاق مسابقة كأس ليفر: «بالنسبة للرياضي، فإن إنهاء المباراة في الـ 03:30 صباحًا يعني أنه يغادر الملعب عند الـ 04:30، ثم يعود إلى الفندق، لا يذهب للنوم قبل الـ 06:30 أو 07:00 صباحًا، وفيما يتعلق بالتعافي للمباراة التالية، فإن المنافس الذي سيواجهه يتمتع بأفضلية، الأمر مبالغ فيه، عليهم فعل شيء ما، لا أقول إنَّ الـ 03:30 هي الموعد المناسب، لكن حتى الانتهاء في الـ 12:00 ليلًا يُعد وقتًا متأخرًا».

ويرى اللاعب، البالغ 23 عامًا، أنَّ المباريات التي تمتد لساعات متأخرة من الليل تضر باللاعبين وتعوق تطور الرياضة، لأنَّ العديد من المشجعين يضطرون إلى مغادرة الملعب، كما تنخفض أعداد المشاهدين عبر التلفزيون، مضيفًا: «من المؤسف ألّا تحظى مباراة كهذه بمتابعة جماهيرية واسعة، لأنَّ الناس يضطرون للذهاب إلى النوم أو الاستيقاظ مبكرًا للعمل في اليوم التالي».

وعانى ألكاراز من إنهاك بدني وذهني بعد الخسارة أمام شيلتون، التي جاءت في أول بطولة يشارك فيها بعد غياب دام أكثر من أربعة أشهر، بسبب إصابة في المعصم.

وانتهت رحلة ألكاراز كحامل للقب بطولة «فلاشينج» ميدوز أمام شيلتون في مباراة استمرت خمس مجموعات، واختتمت عند الـ 03:33 صباحًا، بتوقيت نيويورك.