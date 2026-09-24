دونيس يطلب عطية بعد إصابة العقيدي

استدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبد القدوس عطية، حارس العلا «درجة أولى»، إلى قائمة «خليجي 27»، وفق حساب الأخضر الرسمي على منصة «إكس»، الخميس.

وسبق للحارس عطية «29 عامًا» الانضمام إلى معسكر الأخضر الإعدادي قبل نهائيات كأس العالم 2026، وأُبعد عن القائمة النهائية.

ويملك عطية في رصيده مواجهتين دوليتين خاضهما مع «الصقور»، الأولى أمام العراق في مباراة تجريبية لعبت في البصرة فبراير 2018 وانتهت بالخسارة 1ـ4، والثانية ضد منتخب بورتوريكو، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم في الصيف الماضي وكسبها الأخضر 3ـ0.

وسبق لعطية أن استُدعي للأخضر ثلاث مرات، الأولى في كأس «خليجي 23» موسم 2017، والثانية في 2018 ضمن أيام «فيفا»، إضافة إلى الاستدعاء قبل المشاركة في المونديال الأخير.

وشارك عطية مع فريقه الموسم الجاري في ست مباريات بمجموع 540 دقيقة، منها خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى، ومواجهة وحيدة في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

وتعرض نواف العقيدي، الحارس الأساسي للمنتخب السعودي، لإصابة خلال مواجهة الكويت، لدى محاولته إبعاد كرة عرضية عقب تنفيذ ضربة حرة مساء الأربعاء، اضطر على إثرها دونيس إلى استبداله بالبديل محمد العويس عند الدقيقة «78».

ويملك الأخضر في قائمته المشاركة في «خليجي 27» ثلاثة حراس العقيدي والعويس وحامد الشنقيطي، إضافة إلى عطية.