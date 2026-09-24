حديد: نتيجة العراق عادلة.. وعبد الحافظ اتحاديا

بدأ مسيرته الكروية مع نادي الطليعة العماني، وفي 2005 انتقل إلى الشمال القطري، وفي مطلع 2009 انتقل إلى الاتحاد السعودي واستمر مع الفريق لثلاثة مواسم ونجح معه في تحقيق بطولة الدوري 2009، والحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين 2010..

وشارك حديد مع منتخب بلاده في ست نسخ من بطولة كأس الخليج العربي وأسهم في تحقيق اللقب 2009 في «خليجي 19».

حديد تحدث مع «الرياضية» عن حفل الافتتاح، ومباراة عُمان والعراق، وحظوظ المنتخب السعودي، ومستوى البطولة، وحول مشاركة شقيقه عبد الحافظ حديد مع منتخب بلاده والدوري السعودي.

01

في البداية.. كيف تصف افتتاح كأس الخليج في جدة؟

كل عام والسعودية بألف خير، قيادةً وشعبًا، وافتتاح كأس الخليج كان بسيطًا وجميلًا، والأجمل أنه جاء في يوم مميز يصادف اليوم الوطني السعودي، وهو ما أعطى المناسبة قيمة خاصة و التنظيم كان مميزًا، والسعودية دائمًا قادرة على تقديم الأحداث الرياضية بصورة تليق بها.

02

كيف شاهدت تعادل منتخب بلادك أمام العراق، الأربعاء؟

المباريات الافتتاحية دائمًا تكون صعبة على الجميع، ومباراة عُمان والعراق لم تكن استثناءً، وأعتقد أن المنتخب العماني ظهر بصورة جيدة، خاصة أنه يضم مجموعة جديدة من اللاعبين، معظمهم يشارك للمرة الأولى في كأس الخليج، والبطولة ستمنحهم خبرة مهمة، وأتمنى أن يستفيدوا منها قدر الإمكان، خاصة أن أمامهم استحقاق آسيوي مهم في يناير المقبل.

03

هل عُمان قادرة على تحقيق اللقب رغم التغييرات؟

المنتخب العُماني يمر بمرحلة انتقالية مهمة وصعبة، ولذلك أرى أن التركيز الأكبر يجب أن يكون على الاستحقاق الآسيوي ولدينا مجموعة من اللاعبين الواعدين وهذه البطولة فرصة مهمة لهم لاكتساب الخبرة والاحتكاك، ومن وجهة نظري، هناك منتخبات حاليًا أكثر جاهزية واستقرارًا وتستحق أن تكون ضمن دائرة المنافسة على اللقب، وهذا رأي واقعي لا يعني بأي شكل التقليل من المنتخب العُماني أو لاعبيه.

04

وماذا عن المنتخب العراقي؟

العراق منتخب قوي، ولديه لاعبون مميزون، كما أن لديه قدرًا من الاستقرار الفني، وهذا انعكس على مستواه. لذلك كانت مواجهة عُمان صعبة، وأعتقد أن النتيجة كانت مقبولة بالنسبة لنا كعُمانيين، خاصة مع الظروف الحالية التي يمر بها المنتخب.

05

كيف شاهدت مواجهة السعودية والكويت في الافتتاح؟

بصراحة مواجهة السعودية والكويت تعد «كلاسيكو» خليجي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لهما تاريخ كبير وبطولات، ودائمًا ما يكونان من المنتخبات المرشحة في كأس الخليج، والمنتخب السعودي قوي، ويمتلك خبرة كبيرة، كما أنه عائد من مشاركة في كأس العالم، وبالتالي لديه لاعبون يملكون خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة.

06

ما الذي لفت انتباهك في المنتخب السعودي؟

الاستحواذ على الكرة كان جيدًا، وهناك شخصية واضحة في طريقة اللعب، لكن أعتقد أن الفريق يحتاج إلى العمل أكثر من الناحية الهجومية، لأن المباريات المقبلة ستكون أقوى، وكلما تقدمت البطولة أصبحت التفاصيل الصغيرة أكثر أهمية.

07

من ترشح للمنافسة على لقب كأس الخليج؟

أرى أن الإمارات والسعودية والبحرين والعراق من المنتخبات التي تستطيع المنافسة بقوة على البطولة. أما عُمان فأنا لا أضعها ضمن الترشيحات الأولى حاليًا بسبب المرحلة الانتقالية التي يمر بها المنتخب، وأرى أن الاستفادة من البطولة واكتساب الخبرة هي الأهم.

08

وما النصيحة التي وجهتها لشقيقك عبد الحافظ في «خليجي 27»؟

قلت له لاعب الوسط تحديدًا يجب أن يكون ذكيًا وإيجابيًا للفريق، وأن يساعد زملاءه داخل الملعب. عليه ألا يتأثر بالضغوط أو بما يقال في الإعلام، وأن يكون تركيزه دائمًا على المباراة وعلى تقديم أفضل ما لديه.

09

هل كنت وراء تعلق شقيقك عبد الحافظ بحب الاتحاد؟

عبد الحافظ اتحاديًا متعصبًا أكثر مني، عائلتي فيها من يشجع الهلال ومن يشجع الاتحاد، لكن عبد الحافظ علاقته بالاتحاد قوية جدًا. وأذكر أنه لعب أمام الاتحاد مع النصر العُماني، وكان سعيدًا جدًا عندما حصل على قميص نجولو كانتي، لاعب الاتحاد.