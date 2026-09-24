ألابا يعزز دفاع أودينيزي

عزَّز نادي أودينيزي الإيطالي تشكيلة فريقه الأول لكرة القدم بالنمساوي دافيد ألابا، قلب الدفاع، الخميس، حتى نهاية الموسم بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وقاد ألابا، البالغ عمره 34 عامًا، منتخب النمسا في كأس العالم 2026، لكنه قضى معظم الأعوام الأخيرة بعيدًا عن الملاعب.

وعلى الرغم من إغلاق نافذة الانتقالات، لا تزال الفرصة سانحة أمام الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها أو تعويض الغيابات طويلة الأجل من خلال التعاقد مع لاعبين بارزين لم يرتبطوا بعقود بعد.

وبسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في ديسمبر 2023 غاب ألابا لأكثر من عام، كما واجه عدة انتكاسات على صعيد الإصابات منذ عودته. وانتهى عقده الممتد لخمسة أعوام مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وخسر أودينيزي مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري، ويسعى بشتى الطرق إلى تعزيز خط دفاعه بعدما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في أول خمس مباريات بالدوري، متلقيًا 11 هدفًا.

وطوال مسيرته، لعب ألابا مع بعض من أعرق الأندية، وتميّز بأدائه الاحترافي، وثبات مستواه. مع بايرن ميونيخ الألماني حصد 27 لقبًا من أبرزها 10 في الدوري المحلي واثنان بدوري أبطال أوروبا. وخلال الفترة من 2010 إلى 2021 لعب للفريق البافاري 431 مباراة وسجَّل 33 هدفًا.

وبعد نهاية عقده مع البايرن رحل ألابا إلى ريال مدريد الإسباني في 2021، وأضاف تسعة ألقاب أخرى إلى رصيده من أبرزها اثنان في دوري الأبطال ومثلهما في الدوري المحلي، بصفته قائدًا ولاعبًا أساسيًّا في المنتخب النمساوي لأكثر من عقد شارك في 117 مباراة وسجَّل 15 هدفًا.

وأوضح النادي، في بيان، أنَّ ألابا سيجلب للفريق خبرة وشخصية وعقلية فائزة صقلها على أكبر مسارح كرة القدم العالمية.

وذكر فرانكو كولافينو، المدير العام، إنَّ انضمام لاعب مثل ألابا يعد دليلًا قاطعًا على طموحات أودينيزي، الذي سعى إلى استثمارٍ مرموق لتعزيز مشروعه الرياضي وتقديم لاعب قادر على إحداث فرق داخل الملعب وخارجه لجماهيره.

وأضاف: «يمثل التعاقد مع ألابا مصدر سعادة بالغة للنادي بأكمله. فنحن نرحب ببطل مخضرم، وقائد ملهم، ولاعب محترفٍ يحتذى به. ويجسد انضمامه رغبة أودينيزي في التطوّر، والمنافسة على أعلى المستويات، وبناء فريقٍ أكثر طموحًا».

أما ألابا فقال بدوره: «خضت تجارب عديدة وحققتُ الكثير من الانتصارات طوال مسيرتي، لكن شيئًا واحدًا لم يتغيّر: أريد الفوز والمنافسة وتحقيق الإنجازات مجددًا. هذه هي العقلية التي سأحملها معي إلى أودينيزي».

وأوضح: «لم آت إلى هنا لأكون اللاعب الأكثر خبرة في الفريق فحسب، وبالتأكيد لن أختتم مسيرتي هنا. ما زلت أؤمن بقدراتي على أرض الملعب».

وأشار إلى أنَّ المدرب أوضح تمامًا الدور المطلوب منه وما يريد أن يحققه معه، معتبرًا أنه من البديهي أنه يرغب في إثراء الفريق بخبرته، وتحمل المسؤوليات، وتقديم المساعدة كلما أمكن، وخاصة للاعبين الشباب.