بعد 9 أيام.. القادسية يعاود التحضيرات

استأنف فريق القادسية الأول لكرة القدم تدريباته بعد إجازةٍ لمدة تسعة أيامٍ، أعقبت الفوز 2ـ1 على الوصل الإماراتي، الإثنين قبل الماضي، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستهلَّ الفريق العودة بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعب النادي في الخُبر، سبقت توجُّه اللاعبين إلى موقع حفل «امتداد العز» الذي نظَّمه النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 96.

وغاب عن التدريب اللاعبون الدوليون، السعوديون والأجانب، وعددهم ثمانية، من بينهم إياد هوسا، لاعب الوسط، المشارك مع منتخب تحت 21 عامًا في دورة الألعاب الآسيوية الجارية في مدينة ناجويا اليابانية.

ومن المتوقَّع، حسبَ مصادر «الرياضية»، انضمام مصعب الجوير، لاعب الوسط، إلى تحضيرات الفريق، الأسبوع المقبل، بعد أن استبعده المنتخب السعودي الأول من قائمته المشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 27» في جدة لأسباب انضباطيةٍ، وفق بيانٍ للاتحاد السعودي للعبة.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطةً من سبع جولاتٍ، ويواجه الخلود، الجمعة 9 أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الثامنة، الأولى بعد فترة التوقف الجارية.