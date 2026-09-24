رباعية اليمن تسجل أقوى انطلاقة إماراتية

حقق المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم الانتصار الأكبر بين انطلاقاته في بطولة كأس الخليج، مسقطًا نظيره اليمني برباعيةٍ نظيفةٍ، مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من النسخة الـ 27.

وجاءت ثلاثة أهدافٍ إماراتية خلال الشوط الأول عن طريق نيكولاس خيمينيز، لاعب الوسط، ونادر سهل، مدافع اليمن «ذاتيًّا»، ولوان بيريرا، الجناح الأيسر، في الدقائق 26 و36 و45+4.

وأضاف خيمينيز الهدف الثاني له والرابع للإمارات في الدقيقة 51، ولم تهتز بعده الشباك حتى نهاية اللقاء، ليحصل «الأبيض» على أول ثلاث نقاطٍ، فيما بقي رصيد اليمن خاويًا.

وأحرز نادر سهل ثاني هدف عكسي في النسخة الجارية بعد الأول الذي سجَّله الكويتي يوسف الحقان لمصلحة السعودية خلال مواجهة المنتخبين، الأربعاء، ضمن المجموعة الأولى.

وبدأ «الأبيض» مشواره بانتصارٍ للمرة الـ 12 في البطولة التي خاض جميع نسخها باستثناء الأولى عام 1970.

وتفادى التعثُّر في مستهل مشواره لنسخةٍ ثالثةٍ على التوالي بعد التعادل مع قطر 1ـ1، والخسارة أمام البحرين 1ـ2 في مباراته الأولى ضمن البطولتين السابقتين.

وكانت بطولة «خليجي 24»، التي جرت عام 2019، آخر نسخةٍ سابقةٍ بدأها بانتصارٍ، وحققه على حساب اليمن أيضًا بثلاثيةٍ نظيفةٍ، وكان ذلك هو الفوز الأكبر له عبر مبارياته الافتتاحية قبل تدوين الرباعية أمام المنافس ذاته في جدة.

وستتواجه الإمارات في الجولة الثانية مع البحرين، فيما يلتقي المنتخب اليمني نظيره القطري، وستُلعب المباراتان الأحد المقبل.