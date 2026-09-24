لاعبون بلا أندية.. صفقات مجانية وخبرات تصنع الفارق

تقلصت قائمة اللاعبين غير المتعاقدين مع أندية، بعد أن تعاقد ديفيد آلابا قائد وقلب دفاع المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم على مع أودينيزي الإيطالي الخميس حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من إغلاق نافذة الانتقالات، لا تزال الفرصة سانحة أمام الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها أو تعويض الغيابات طويلة الأجل من خلال التعاقد مجانًا مع لاعبين بارزين يملكون خبرات طويلة في الملاعب مع فرق من الوزن الثقيل. ولن تكلفهم تلك الصفقات سوى الرواتب ومكافآت التوقيع والتي لن تشكل أي أعباء مالية.

وكما أوضح في بيانه الخميس فإن أودنيزي يسعى إلى الاستفادة من خبرة آلابا مع المنتخب وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، لتعزيز خط دفاعه الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في أول خمس مباريات بالدوري، متلقيًا 11 هدفًا، كما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري.

ومن بين الأسماء التي لا زالت في انتظار فرصتها الإسباني داني كاربخال «34 عامًا»، الذي أنهى مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 13 عامًا مع ريال مدريد، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا ست مرات، إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري.

وكما هو الحال مع ألابا، عانى كاربخال من الإصابات في آخر موسمين، واستُبعد الفائز ببطولة أوروبا 2024 من تشكيلة إسبانيا في كأس العالم، لكن تقارير إعلامية ربطت اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهة أخرى، من المرجح أن ينتقل مهاجم إنجلترا جيدون سانشو «20 عامًا» بعيدًا عن الدوري الممتاز، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد والممتد لخمسة أعوام في يونيو الماضي.

وانضم سانشو إلى يونايتد قادمًا من دورتموند مقابل 85 مليون يورو في 2021، لكنه خاض صراعًا لحجز مكان أساسي قبل نشوب خلاف مع مدرب الفريق إريك تن هاج الذي انتقد مستواه في التدريبات.

وأدى ذلك إلى خروجه في عدة فترات إعارة، شملت العودة إلى دورتموند إلى جانب فترات مع تشيلسي وأستون فيلا، ولم تسفر أي منها عن انتقال دائم.

وبالنسبة لفريق يسعى للذهاب بعيدًا في المسابقات الأوروبية، قد يشكل سانشو خيارًا جيدًا. فقد بلغ المباراة النهائية لثلاث كؤوس أوروبية مختلفة مع ثلاثة أندية في آخر ثلاثة مواسم.

فعقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند، توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع تشيلسي وسجل في النهائي، وفي الموسم الماضي شارك بديلًا في تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي على حساب فرايبورج.

كما يتوفر لاعب سابق فائز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما غادر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما «38 عامًا» الهلال السعودي بالتراضي بين الطرفين بنهاية أغسطس، إلى جانب مواطنه بول بوجبا الذي أصبح أيضًا بلا عقد عقب انفصاله عن موناكو.

وأمضى بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق والفائز بكأس العالم 2018 أكثر من عامين بعيدًا عن المنافسات بسبب إيقاف متعلق بالمنشطات، وأدت مشكلات على صعيد لياقته البدنية منذ عودته إلى الملعب في نوفمبر إلى فسخ موناكو لعقده في أغسطس.

وتضم قائمة الأسماء البارزة الأخرى الباحثة عن الانضمام لأندية الجناح الجزائري رياض محرز، قائد الأهلي السعودي السابق الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق، بالإضافة إلى المدافعين الإيطاليين فرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان.

وكان البرازيلي فليب كوتينيو تعاقد مع سانتوس في 14 سبتمبر الجاري، بعد ابتعاد عن الملاعب منذ أن فسخ عقده مع فاسكو داجاما في فبراير الماضي بسبب ما اسماه بالإرهاق الذهني والضغوط النفسية.

وعاد الدولي السابق إلى البرازيل بعد محطات أوروبية أمضاها متنقلًا ما بين إنتر ميلان الإيطالي، وليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين وبرشلونة وإسبانيول الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني. كما خاض تجربة قصيرة مع الدحيل القطري.