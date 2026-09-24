وِلد علي: سامحونا.. الإهمال جماعي.. وأتحمل المسؤولية

انتقد الجزائري نور الدين وِلد علي، مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، لاعبيه على ما وصفه بالإهمال الجماعي لهم خلال مواجهة الإمارات، الخميس، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من «خليجي 27» في جدة، مقدمًا اعتذاره إلى الجماهير التي حضرت لدعمهم.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت إماراتية برباعية نظيفة قال المدرب: «للأسف، نقول للجماهير الحاضرة: سامحونا، فالإهمال كان عنوان مباراة اليوم. وتحدثت مع اللاعبين عن هذا الأمر، خصوصًا في الجانب الدفاعي، أمام فريق يملك لاعبين يتمتعون بجودة ومهارات فردية عالية. وبإذن الله، يكون المستقبل أفضل».

وأضاف: «الإهمال كان جماعيًا، من الدفاع إلى الهجوم، وأتحمل هذه المسؤولية، وإن شاء الله تكون ردة الفعل إيجابية».

وتابع:«يجب ألا نعود للتفكير في الماضي. ليس لدينا لاعبون ذوو خبرة، والخسارة يجب أن نتعلم منها للمنافسة في اللقاء المقبل».

وستتواجه الإمارات في الجولة الثانية مع البحرين، فيما يلتقي المنتخب اليمني نظيره القطري، وستُلعب المباراتان الأحد المقبل.