زلاتكو: هدفي بناء منتخب إماراتي جديد

شدَّد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، على استهدافه إعداد جيل جديد لـ «الأبيض»، وقيادته لعبور مجموعته في «خليجي 27»، مشيرًا إلى تقديم لاعبيه «أداءً كبيرًا» أمام اليمن، الخميس، في الجولة الافتتاحية، ولعبهم بـ «ثقةٍ» خلال اللقاء الذي انتهى لمصلحتهم بنتيجة 4ـ0.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا اللقاء، قال المدرب: «سعداء بهذه النتيجة، والحصول على النقاط الثلاث، فهذا كان هدفنا. سعيدٌ أيضًا بالأداء الكبير من اللاعبين، ولعبنا بثقةٍ. أداء الفريق المنافس كان مختلفًا، وكان علينا التنويع في بعض الجوانب، والآن نحتاج إلى التفكير في اللقاء المقبل».

وعن ذكرياته في السعودية التي خاض فيها تجربتين سابقتين مع فريقَي الهلال والفيصلي، أجاب :«لدي ذكرياتٌ جميلةٌ في السعودية، والآن أخوض تجربةً جديدةً بالنسبة لي. أتذكَّر ما حدث في السابق، لكنْ تفكيري الآن منصبٌّ على المستقبل، وبناء فريقٍ قوي. هدفنا التأهل في هذه المرحلة، والآن يجب التركيز على اللقاء المقبل».

ورفض حصر التركيز على ملف اللاعبين المجنسين قائلًا: «عملي يتمثَّل في بناء فريقٍ جديدٍ، ولا نريد التركيز على اللاعبين المجنَّسين دون زملائهم. هدفنا التركيز على العمل، وتحقيق البطولات. اللاعبون يقدِّمون أداءً مميَّزًا، والمجنَّسون يلعبون وكأنَّهم من الإمارات، وجميع اللاعبين يستحقون اللعب، وليس المهم من أين يأتون».

وتابع: «لدينا كثيرٌ من العمل مع اللاعبين، ونركز على بناء أسلوب يعتمد على الاستحواذ على الكرة. رأيت كثيرًا من الأشياء الجميلة في الشوط الأول، واللاعبون طبَّقوا الأفكار على أرضية الملعب. يجب علينا التعامل مع الضغط لإظهار أداءٍ عالٍ، وأعتقد أن الحكم على الفريق لا يكون من خلال لقاءٍ واحدٍ، بل يتعيَّن علينا خوض المباريات المقبلة بالمستوى ذاته».

واختتم: «أعلم أن بعض اللاعبين يحتاجون إلى التعافي، وهناك بعض اللاعبين لم يكونوا مستعدين لهذه المباراة، وربما يكونون مستعدين بصورةٍ أفضل لمواجهة البحرين. هذه البطولة ستُلعَب على مدى 14 يومًا، ونحتاج إلى التعافي بشكلٍ جيدٍ، وسنتعامل مع كل مباراةٍ على حدة».

وستتواجه الإمارات في الجولة الثانية مع البحرين، فيما يلتقي المنتخب اليمني نظيره القطري، وستُلعب المباراتان الأحد المقبل.