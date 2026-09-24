الخليج يواجه هجر والعدالة قبل عودة «روشن»

يخوض فريق الخليج الأول لكرة القدم مباراتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الجارية، الأولى أمام هجر والثانية أمام العدالة، في إطار الاستعداد للجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يواجه الخليج، على ملعبِه في سيهات، هجر، الصاعد إلى الدرجة الأولى، الأحد، والعدالة، المنتمي إلى الدرجة ذاتها، في 4 أكتوبر المقبل،

وتجهز المباراتان فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمباراته مع الاتفاق، في 10 أكتوبر، ضمن الجولة الثامنة، الأولى على مستوى «روشن» بعد فترة التوقف.

واستأنف الخليج تدريباته، مساء الخميس في سيهات، بعد إجازة ليوم واحد بسبب ذكرى اليوم الوطني السعودي.

وأدّى الفريق حصة تدريبية اعتيادية، تزامنت مع مواصلة المهاجمين النرويجي جوشوا كينج والجامبي موسى بارو تنفيذ برنامجيهما التأهيليين.

وتعافى المهاجمان من إصابتين حديثتين، ويتأهبان للالتحاق بتحضيرات الفريق.

وقبل التوقف، جمع الفريق خمس نقاط، من سبع جولات، تضعه في المركز الـ 13 على لائحة الترتيب.