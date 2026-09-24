«العنابي» يحقق الفوز الغائب من 2002

كسِب منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره البحريني في كأس الخليج العربي للمرة الأولى منذ عام 2002، مستهلًّا مشواره ضمن «خليجي 27» في جدة باقتناص كامل النقاط أمام حامل اللقب، مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وبعد شوطٍ أوَّلَ سلبي، افتتح المدافع بوعلام خوخي السجل التهديفي للمباراة من ضربةٍ رأسيةٍ في الدقيقة 61، ثم أضاف الجناح حسن الهيدوس الهدف الثاني «90+9» من ركلة جزاءٍ.

وطرد السعودي خالد الطريس، حكم الساحة، لاعبًا من كل منتخبٍ، مُشهرًا البطاقة الحمراء للقطري أحمد فتحي، لاعب الوسط، والمدافع البحريني عباس فاضل.

ونال فتحي بطاقتين صفراوين، أجبرته الثانية على مغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة 70، وتلقَّى فاضل بطاقةً حمراء مباشرة في الدقيقة 90+5 متسبِّبًا في حصول المنافس على ركلة جزاءٍ.

وتساوى منتخب قطر مع الإمارات، متصدر المجموعة، في عدد النقاط بثلاثٍ لكلٍّ منهما، لكنَّه حلَّ ثانيًا في جدول الترتيب بفارق الأهداف، فيما بقِي البحرين، بطل النسخة الماضية، واليمن دون نقاطٍ.

وللمرة الأولى منذ النسخة الـ 15، التي استضافته الرياض في 2002، يفوز «العنابي» على «الأحمر» البحريني ضمن كأس الخليج العربي.

وبين نسختَي 2002 و2026، تواجه المنتخبان ست مراتٍ في إطار منافسات البطولة، كسِب «الأحمر» نصفها، وحسم التعادل الثلاث الأخرى.

ورفع «خليجي 27» عدد المواجهات بين المنتخبين ضمن الكأس، التي انطلقت عام 1970، إلى 20، كسِب البحرينيون ستًّا منها، مقابل خمس للقطريين مع تسعة تعادلات.