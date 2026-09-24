آلام البطن تُبعد القحطاني.. وفحوصات العقيدي قيد الانتظار

منعت آلام في البطن الجناح محمد القحطاني من خوض تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الخميس، كما غاب عنها زميله نواف العقيدي، حارس المرمى، الذي خرج مصابًا أمام الكويت، الأربعاء، في مستهل مباريات «الصقور» ضمن بطولة «خليجي 27» على أرض جدة.

وأفاد الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم بغياب القحطاني نظير آلام البطن، عن الحصة التدريبية التي جرت على أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لملاقاة عٌمان، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من المحفل الخليجي.

وأشار الموقع إلى انتظار الطاقم المُعالج نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها العقيدي، الخميس، غداة إصابته خلال موقعة الانتصار بهدف نظيف على الكويت.

ولدى محاولته إبعاد كرة عرضية، تعرَّض الحارس لإصابة اضطر على إثرها اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، إلى استبداله بزميله محمد العويس في الدقيقة 78.

وبسبب هذه الإصابة، استدعى دونيس الحارس عبد القدوس عطية للانضمام إلى تجمع «الأخضر» في جدة خلال البطولة.

وخلال الحصة، قسّم اليوناني اللاعبين إلى مجموعتين، ضمّت الأولى الأسماء التي شاركت أساسية أمام الكويت، وخصّص لها برنامجًا استرجاعيًا، فيما أخضع الأخرى لتدريب كامل بدأ بفترة إحماء، أعقبها تمرين على التمرير، تلته تمارين مصغّرة، ثم أخرى تكتيكية هجومية.

ويواصل الأخضر مساء الجمعة استعداداته لمواجهة عُمان، بحصة تدريبية تبدأ في الـ 07:00 مساءً، وسيُتاح أول ربع ساعة منها لوسائل الإعلام.