حسام: نتسلّح بمعنويات المونديال.. والغيابات لا تؤثر فينا

يحاول حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد المشاركة الأخيرة في كأس العالم من أجل تحقيق بدايةٍ قويةٍ في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 عندما يستضيف أنجولا في المواجهة الافتتاحية ضمن المجموعة الثانية على ملعب القاهرة الدولي.

وذكر حسام في المؤتمر الصحافي، الخميس، أنه سيحاول تحقيق بدايةٍ قويةٍ في مشوار التصفيات الإفريقية، خاصَّةً أن المباراة المقبلة ستكون خارج مصر أمام جنوب السودان، الثلاثاء.

وبيَّن أنه يفضِّل التعامل مع اللاعبين من الجانب النفسي، إضافةً إلى الناحية البدنية، لأن هذا هو ما سيجلب الانتصارات التي تصبُّ في مصلحة الكرة المصرية.

وقال حسن: «كل مدربٍ له وجهة نظرٍ في الاختيارات الفنية، لذا يجب احترامها». مشدِّدًا على أن عمر فايد، مدافع المنتخب، «هو الأفضل لتدعيم الخط الخلفي حاليًّا بعد إصابة ياسر إبراهيم، وحمدي فتحي».

وأضاف: «كان من المهم انضمام لاعبٍ يشارك في الدوريات الأوروبية».

ويلعب فايد «23 عامًا» في صفوف فروزينوني، وشارك في مباراةٍ واحدةٍ منذ انضمامه إلى الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من فنربخشة التركي.

وأكد المدرب، أن منتخب مصر لا يتأثَّر بإصابة أي لاعبٍ، مشيرًا إلى أن هيثم حسن، لاعب سلتيك الإسكتلندي، «يعاني من إصابةٍ خفيفةٍ، ونحاول تجهيزه حاليًّا».

ويغيب عن منتخب مصر للإصابة الثلاثي ياسر إبراهيم، ومحمود حسن «تريزيجيه»، وحمدي فتحي.

وأوضح حسام، أن سر نجاح المنتخب، «أننا نتخطَّى أي صعوباتٍ بروحٍ وعزيمةٍ كبيرةٍ». مطالبًا الجماهير المصرية بمواصلة مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني من أجل إسعاد الشعب المصري، خاصَّةً بعد ما لمسه، وكلّ الجهاز الفني واللاعبين، من مساندةٍ خلال مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبلغ منتخب مصر ثمن نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 2ـ3 في مباراةٍ مثيرةٍ.

في المقابل، ذكر محمد هاني، قائد «الفراعنة»، أنه يأمل أن يتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا العام المقبل عن جدارةٍ.

وأكد أنه وكل لاعبٍ في المنتخب سعداء بما حققه في نهائيات كأس العالم الأخيرة، متمنيًا مواصلة الإنجازات، خاصَّةً أن «الجميع في المنتخب يعلم جيدًا أن هذا لم يتحقَّق إلا بالاجتهاد، والروح العالية».

وستواجه مصر منتخب جنوب إفريقيا تجريبيًّا، 4 أكتوبر المقبل.