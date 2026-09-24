بعد إنجاز السويد.. السفارة تكرم «كاراتيه القادسية»

استقبلت أسيل بنت سلطان الشهيل، سفيرة السعودية لدى السويد، الخميس، لاعبي وأعضاء بعثة فريق القادسية للكاراتيه، بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة مالمو إسكندنافيا المفتوحة للكاراتيه 2026.

وشهدت البطولة تألق سعود الدوسري الذي توج بالذهبية، فيما أحرز ياسر البارقي الفضية، ليؤكد الفريق حضوره المميز في المنافسات الدولية، ويواصل تحقيق الإنجازات التي تعكس تطور اللعبة في النادي.

وأشادت السفيرة بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكدةً أنه يعكس التطور المتنامي للرياضة السعودية وحضورها المتميز في مختلف الألعاب على الصعيد الدولي، متمنيةً للاعبين وأعضاء البعثة دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وكان فريق القادسية اختتم معسكرًا تدريبيًا في ستوكهولم العاصمة السويدية، عقب مشاركته في بطولة مالمو إسكندنافيا المفتوحة، ضمن برنامجه الإعدادي لبطولة الدوري العالمي، المقرر لمدينة سالزبورج النمساوية.