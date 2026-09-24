الكونغو تكسب غينيا الاستوائية.. وليبيا تخطف نقطة من بوتسوانا

بدأ منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم حملته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز 2ـ0 على غينيا الاستوائية، كما كسبت ناميبيا بتسوانا 1ـ0، وانتصرت موريتانيا 3ـ1 على إفريقيا الوسطى، بينما تعادلت ليبيا 2ـ2 مع بوتسوانا في الوقت القاتل، الخميس.



وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة الخامسة في كينشاسا، لم يحتج أصحاب الأرض سوى إلى أربع دقائق فقط ليتقدَّموا في النتيجة عبر شانسيل مبيمبا، قلب دفاع فريق الدرعية السعودي، بعد أن قابل عرضية آرثر ماسواكو من ركلةٍ ركنيةٍ، وسدَّدها رأسيةً في الشباك، تجاوزت الحارس خيسوس أوونو.

واختبر الضيوف الحارس ماتيو إيبولو في بداية الشوط الثاني حيث أجبره ساؤول كوكو على التصدي لتسديدةٍ من مسافةٍ بعيدةٍ، بينما واصلت الكونغو تهديد المرمى الغيني. وأنقذ أونو رأسيةً من ناثانيل مبوكو، بينما ضغط أصحاب الأرض بحثًا عن هدفٍ ثانٍ.

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 72 عندما تسلَّم يوان ويسا، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدَّدها في الزاوية السفلية مسجلًا الهدف الثاني.

وفي المجموعة السابعة، تغلَّبت ناميبيا على الكونغو برازفيل بهدفٍ وحيدٍ، سجله بيثويل موزيو في الدقيقة 47 بكرةٍ رأسيةٍ.

وتأمل ناميبيا العودة إلى النهائيات القارية عندما تُجرى في كينيا وأوغندا وتنزانيا في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027 بعد ظهورها الأخير في 2023، فيما تغيب عنها الكونغو منذ 2015.

في حين بدأت موريتانيا مشوارها في المجموعة السادسة بالفوز على جمهورية إفريقيا الوسطى 3ـ1. وافتتح أبو بكري كويتا التسجيل للموريتانيين من ركلة جزاءٍ قبل أن ترد إفريقيا الوسطى عبر جودوين كوياليبو.

واستعادت موريتانيا التقدُّم بتوقيع داودا كامارا، ثم أضاف مامادو ديالو الثالث.

وشهدت المجموعة الثامنة دراما في وقتٍ متأخرٍ حيث تعافت ليبيا من تأخرها بهدفين لتدرك التعادل 2ـ2 مع بوتسوانا.

وسيطرت بوتسوانا على المباراة بفضل توميسانج أوريبوني الذي سجل هدفين، ليضع الضيوف في موقفٍ قوي.

وقلَّصت ليبيا النتيجة بواسطة مروان الحبيشي، وعاد أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاءٍ سدَّدها إيزو المريمي.