سكالوني: ميسي يستحق أن يودع كما يشاء

أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن المباراة التجريبية أمام بنين في السادس من أكتوبر المقبل في بوينس آيرس، ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة «لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها».

وقال سكالوني الذي توج مع ميسي بكأس العالم 2022 وخسر نهائي 2026 أمام إسبانيا في تصريحات صحافية: «سيكون من الصعب ألا أبكي في ذلك اليوم، ومن دواعي الامتياز أن أكون موجودًا هناك».

وكان ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، أعلن في أواخر أغسطس اعتزاله الدولي عن 39 عامًا، لكنه استُدعي من قبل سكالوني لخوض هذه المباراة الوداعية.

وأوضح المدرب أنه أراد بذلك أن يضع «لبنة في هذا البناء» من أجل إقامة لقاء أخير للنجم الكبير أمام الجماهير الأرجنتينية.

وأضاف:«لقد ساهمت بدوري لأنني أرغب في أن أكون حاضرًا في حفل وداعه، وبما أنني لا أعلم اليوم ما إذا كنت سأبقى هنا مستقبلًا، فقد فعلنا كل ما بوسعنا لكي يتمكن من المشاركة في هذه المباراة».

ورأى سكالوني أيضًا أن مهاجم إنتر ميامي الذي سجل مطلع سبتمبر هدفه الرقم 100 مع النادي الأمريكي، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجددًا في أكتوبر المقبل. وقال تعليقًا على هذا الموضوع: «إذا كان الأمر يتعلق بمكافأة أفضل لاعب».

وتستعد الأرجنتين في إيسيسا، بجنوب بوينس آيرس العاصمة، لخوض ثلاث مباريات تجريبية: أمام بوليفيا الأربعاء المقبل في كوردوبا بوسط البلاد، ثم أمام بوركينا فاسو على ملعب مونومنتال في الثالث من أكتوبر، قبل مواجهة بنين بعد ذلك بثلاثة أيام.

ولم يدلِ المدرب بأي تعليق بشأن مستقبله على رأس الجهاز الفني للمنتخب، في ظل اقتراب انتهاء عقده في 31 ديسمبر المقبل.

وقال:«في ما يخصني، لم أتحدث بعد مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني».