الأبيض يكتسح

حقق المنتخب الإماراتي أكبر انتصاراته الافتتاحية في كأس الخليج، بفوزه على اليمن 4ـ0 في جدة، الخميس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وشحن رصيده بـ3 نقاط، فيما بقي اليمن دون نقاط تصوير: علي خمج