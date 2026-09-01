دونيس يعدّل الأخطاء

راجع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع لاعبيه الأخطاء الفنية المُرتكبة خلال مباراة الكويت، التي كسبها الأخضر 1ـ0 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في «خليجي 27»، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب عقد اجتماعًا باللاعبين، ظهر الخميس، استعرض خلاله عددًا من الملاحظات الفنية التي سجَّلها الجهاز الفني على أداء المنتخب، وطالبهم بزيادة التركيز، وتلافي الأخطاء قبل لقاء عُمان، السبت، في الجولة الثانية.

وعانى الأخضر أمام الكويت من ضعف استثمار الفرص الهجومية، إذ سدَّد لاعبوه 19 كرةً دون أن ينجح أي منهم في هز الشباك قبل أن يأتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 عبر الكويتي يوسف الحقان، قلب الدفاع، بالخطأ في مرماه، بعد أن اصطدمت به تسديدة همام الهمامي.

كذلك لم يستفد المنتخب السعودي من تفوُّقه في الركلات الركنية، إذ حصل على 16 ركلةً خلال اللقاء دون أن يُحوِّل أيًّا منها إلى هدف.

وعلى صعيد متصل، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها نوَّاف العقيدي، حارس مرمى الأخضر، سلامته من أي كسر على مستوى اليد، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن العقيدي خضع لفحوصات، الخميس، في أحد المراكز الطبية في جدة للتأكُّد من سلامته قبل اتخاذ أي قرار بشأن مشاركته.

وأجرى حارس المرمى فحوصات إضافيةً، يُنتَظر أن تظهر خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه النهائي، وفق المصدر.

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78 خلال الانتصار على الكويت 1ـ0 لدى محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ركلة حرة، مساء الأربعاء، في أول أيام كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ويستعدُّ الأخضر لمواجهة عُمان، السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ويمنحه الانتصار بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي قبل خوض مواجهته الأخيرة في المجموعة.