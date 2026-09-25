لوبيتيجي: تجاوزنا الصعوبات وكسبنا حامل اللقب

ذكر الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، أن الأجواء الحارة الرطبة صعَّبت المواجهة مع البحرين، مساء الخميس في جدة، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد الفوز 2ـ0 على حامل اللقب، صرَّح لوبيتيجي: «قدَّمنا مباراةً جيدةً على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، هذا شكَّل سببًا في بذل اللاعبين جهدًا كبيرًا، وتعرَّضوا لصعوبةٍ كبيرةٍ بسبب هذا المناخ»، مشيرًا إلى قوة المنتخب البحريني، ومواجهة تحدِّياتٍ أمامه، وقال: «هو فريقٌ قوي، وقدَّم عملًا جيدًا في الفترة الماضية، ويكفي أنه حامل اللقب».

وامتدح الإسباني تماسك لاعبيه في الدقائق العشرين الأخيرة، وأكمل: «على الرغم من ظروف المناخ، والضغط الذي تعرَّض له اللاعبون إلا أنهم تماسكوا، لأنهم فريقٌ ناضجٌ وقوي»، متطلِّعًا إلى نيل بعض الراحة قبل مواجهة اليمن، الأحد، ضمن الجولة الثانية.